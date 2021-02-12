На Буковині рятувальники витягли зі снігу вісім автівок та дві маршрутки з людьми

Наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району

Наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району

Фото з відкритих джерел

У Чернівецькій області рятувальники витягали зі снігу вісім легкових автомобілів та два маршрутних автобуси з людьми.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

"Унаслідок погіршення погодних умов, сильних хуртовин, місцями сильних переметів доріг на території Чернівецької області рятувальники надавали допомогу в 4 районах області. Всього від УДСНС залучались 5 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу, які відбуксирували 8 легкових автомобілів та вивільнили зі снігових заметів два маршрутних автобуси, в яких перебувало 16 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району, селі Шишківці Кіцманського району, селах Рокитне, Маршинці, Котелеве, Магала та Рідківці Новоселицького району і селі Черепківці Глибоцького району.

Нагадаємо, у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.