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12 лютого 2021, 12:59 35

На Буковині рятувальники витягли зі снігу вісім автівок та дві маршрутки з людьми

12 лютого 2021, 12:59 35
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Наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району
Наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району
Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькій області рятувальники витягали зі снігу вісім легкових автомобілів та два маршрутних автобуси з людьми. 

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС України, передає RegioNews.

"Унаслідок погіршення погодних умов, сильних хуртовин, місцями сильних переметів доріг на території Чернівецької області рятувальники надавали допомогу в 4 районах області. Всього від УДСНС залучались 5 одиниць техніки та 16 чоловік особового складу, які відбуксирували 8 легкових автомобілів та вивільнили зі снігових заметів два маршрутних автобуси, в яких перебувало 16 осіб", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що наразі залишається частково ускладненим проїзд на дорогах у селі Остриця Герцаївського району, селі Шишківці Кіцманського району, селах Рокитне, Маршинці, Котелеве, Магала та Рідківці Новоселицького району і селі Черепківці Глибоцького району.

Нагадаємо, у шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади.

Україна Чернівці рятувальники ДСНС маршрутки

 
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