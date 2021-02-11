Волинська облрада із запізненням на два місяці прийняла бюджет на 2021 рік

Волинь була однією із двох областей, яка розпочала рік без ухваленого бюджету

Волинь була однією із двох областей, яка розпочала рік без ухваленого бюджету

Фото: volynua.com

Сьогодні, 11 лютого депутати Волинської обласної ради із запізненням майже на два місяці змогли затвердити бюджет області на 2021 рік.

Про це повідомляється на сайті обласної ради, передає RegioNews.

За затвердження головного фінансового документу регіону проголосували 50 депутатів із 60 присутніх у сесійній залі.

Передбачається, що обсяг бюджету буде становити 2,4 млрд гривень. Доходи загального фонду обласного бюджету передбачені у 1 млрд 686 млн грн, доходи спеціального фонду обласного бюджету - 723 млн 900 тис. грн.

У 2021 році видатки бюджету регіону становитимуть 2 млрд 410 млн грн. Близько 80 відсотків із них - це видатки на утримання освіти та медицини.

Оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету на 2021 рік у становить 5 млн. грн. Ще три мільйони гривень спрямовані у резервний фонд обласного бюджету.

Оскільки вільних залишків коштів з минулого року дуже мало, то області доведеться у лютому брати кредит у Держказначействі аби закрити усі видатки у лютому”, - заявив керівник департаменту фінансів Волинської ОДА Ігор Никитюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні досі не затверджені бюджети 2 областей, 11 районів і 44 тергромад.