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12 февраля 2021, 14:46 185

Черновицкая ТИК окончательно отказала в регистрации десятерым депутатам

12 февраля 2021, 14:46 185
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Решили вместо них регистрировать следующих по списку
Решили вместо них регистрировать следующих по списку
Фото из открытых источников
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Десять депутатов от партий "Ридне мисто" и "Команда Михайлишина" не обрели действующие депутатские мандаты. Вместо них Черновицкая городская ТИК приняла зарегистрировать депутатами следующих в списках этих партий кандидатов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал ТРК "Черновцы.

На закрытом заседании члены ТИК приняли решение о том, что 10 депутатов от "Ридного миста" и "Команды Михайлишина" не обрели действующие депутатские мандаты.

Причиной неполучения мандата члены ТИК указывают несвоевременно поданные заявления на регистрацию депутатов.

В связи с тем, что несвоевременно были поданы заявления на регистрацию от "Команды Михайлишина" и "Ридного миста", мы решили считать избранными депутатами и зарегистрировать следующих кандидатов по списку партий, - сказала заместитель председателя ТИК Ирина Микичук.

Убедиться в своевременности представления заявлений, по словам заместителя председателя ТИК, также нет возможности.

Журнал регистрации заявлений по всем правилам не был ни прошнурован, ни пронумерован. Ни даты, когда он начат, ни даты, когда он закончен. На заявлениях мы не можем убедиться, что они действительно были поданы в эти числа. То есть нет пометки, когда они были поданы и когда они были приняты, - добавила Ирина Микичук.

Как сообщалось, 3 февраля в Черновцах ТИК в двенадцатый раз провалила попытку зарегистрировать десяти депутатов горсовета. Второе заседание обновленной ТИК не дало результата.

Ранее, 13 января в Черновцах с десятой попытки смогли зарегистрировать всех депутатов горсовета.

Но уже 26 января ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию.

Напомним, ранее сообщалось, что когда 17 декабря в Черновцах назначили первую сессию городского совета, то кандидаты, которые еще не написали заявлений, требовали не спешить с назначением даты сессии. Также в день первой сессии 18 декабря часть депутатов заявляла, что их не пригласили.

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