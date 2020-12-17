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17 грудня 2020, 13:09 90

У Чернівцях призначили першу сесію міської ради

17 грудня 2020, 13:09 90
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ТВК призначила першу сесію на завтра, але є загроза її перенесення
ТВК призначила першу сесію на завтра, але є загроза її перенесення
Фото: скрішот з відео прямої трансляції засідання Чернівецької МТВК
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Після наради членів територіальної комісії, першу сесію Чернівецької міської ради скликають на завтра, 18 грудня, об 11:00. Щоправда, голова ТВК сумнівається, що до вечора будуть підготовлені всі документи для цього. Тому припускає, що сесію можуть перенести.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інформагенцію АСС.

Першу сесію Чернівецької міської ради скликають на завтра, 18 грудня, об 11:00. Щоправда, голова ТВК сумнівається, що до вечора будуть підготовлені всі документи для цього. Тому припускає, що сесію можуть перенести.

Можливість скликати першу сесію міськради з’явилася в ТВК після того, як у ТВК подали дві третини заяв від кандидатів на депутатство. Разом з тим, кандидати, які ще не написали заяв, вимагали не поспішати із призначенням дати сесії.

Депутат має 20-денний термін на те, щоб написати заяву на депутатство. Натомість ТВК заставляє призначити вже на завтра сесію, бо вчора була написана 28-ма заява. В мене, наприклад, колеги знаходяться зараз за містом і не можуть бути тут. А вже у вівторок приїжджають, напишуть заяву і будуть на сесії. Хочуть нормально прийняти присягу. А тут ламають їх просто через коліно. Тому що день-два-три нічого не вирішить, - переконує Валерій Найдиш, новообраний депутат від партії кандидата в мери, який не пройшов, "Команда Михайлішина".

Він вважає це порушенням прав своїх колег і наполягає на тому, що його колеги не порушують закон і рухаються у правовому полі.

Натомість ті, хто вже написали заяви на депутатство, очікують якнайшвидшого проведення сесія, щоби "припинити правову анархію" і в новий рік вступити з бюджетом, прийнятим новою радою.

Я бачу ситуацію, коли члени ТВК згідно Виборчого Кодексу і згідно до всіх норм Закону хочуть скликати першу сесію міської ради для того, щоб призупинити ту правову анархію, яка на сьогодні є. Після того, як вчора була внесена 28-ма заява, тепер є дві третини від складу міської ради, ТВК може призначати перше засідання для того, щоб привести новообраних депутатів до присяги. Чому це важливо: щоб у новий рік місто вступало з бюджетом, який буде прийнятий новою радою, яка в подальшому буде контролювати і виконувати бюджет. Важливо також зупинити ті призначення, які робляться для того, щоб дестабілізувати роботу міської ради і міського голови. Небажання скликати сесію – це просто затягування процесу, - вважає Руслан Білоскурський, новообраний депутат від партії "Єдина Альтернатива", кандидат від якої став міським головою.

Після наради членів територіальної комісії, першу сесію Чернівецької міської ради таки скликають на завтра, 18 грудня, об 11:00. Щоправда, голова ТВК сумнівається, що до вечора будуть підготовлені всі документи для цього. Тому припускає, що сесію можуть перенести.

За пропозицією комісії, ми скликаємо першу сесію міської ради на завтра. Моя особиста думка: це технічно неможливо зробити, але члени комісії кажуть, що вони це організують. Тепер до вечора треба зробити посвідчення, організувати збори з фракціями, щоб їх елементарно розсадити, все погодити з оргвідділом міської ради, підготувати проекти рішень. Якщо вони не спрацюють сьогодні до вечора, якщо у мене не буде всіх необхідних документів, сесію перенесемо - каже Анастасія Сімак, голова Чернівецької ТВК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Чернівцях міська ТВК нарешті отримала підстави скликати першу сесію міської ради.

Чернівці горсовет сесія ТВК
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