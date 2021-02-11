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11 лютого 2021, 20:59 34

Стало відомо, коли суд розгляне позов про скасування санкцій проти каналів Медведчука

11 лютого 2021, 20:59 34
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За одним із позовів щодо оскарження санкцій було відкрите провадження
За одним із позовів щодо оскарження санкцій було відкрите провадження
Фото: із відкритих джерел
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Верховний Суд розгляне один із позовів, яким оскаржуються санкції РНБО проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, 15 березня. 

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду, передає RegioNews.

Відомо, що 11 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вирішив відкрити провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій.

Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна”, "NewsOne”, "Zik”. Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, - йдеться в повідомленні.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 15 березня 2021 року о 12:00.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.

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