Стало відомо, коли суд розгляне позов про скасування санкцій проти каналів Медведчука

За одним із позовів щодо оскарження санкцій було відкрите провадження

За одним із позовів щодо оскарження санкцій було відкрите провадження

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Верховний Суд розгляне один із позовів, яким оскаржуються санкції РНБО проти телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK, 15 березня.

Про це повідомляє пресслужба Верховного суду, передає RegioNews.

Відомо, що 11 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду вирішив відкрити провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина, який оскаржує указ президента Володимира Зеленського про запровадження санкцій.

Суд установив, що в обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна”, "NewsOne”, "Zik”. Позивач вважає, що втрата доступу до вказаних телеканалів є порушенням його прав, що передбачено статтями 8 та 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод”, - йдеться в повідомленні.

Справу призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 15 березня 2021 року о 12:00.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.