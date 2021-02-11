Стало известно, когда суд рассмотрит иск об отмене санкций против каналов Медведчука

По одному из исков по обжалованию санкций было открыто производство

По одному из исков по обжалованию санкций было открыто производство

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Верховный Суд рассмотрит один из исков, которым обжалуются санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, 15 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает RegioNews.

Известно, что 11 февраля Кассационный суд в составе Верховного Суда решил открыть производство по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Владимира Зеленского о введении санкций.

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "Zik". Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалов является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 года в 12:00.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.