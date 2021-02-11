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11 февраля 2021, 20:59 25

Стало известно, когда суд рассмотрит иск об отмене санкций против каналов Медведчука

11 февраля 2021, 20:59 25
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По одному из исков по обжалованию санкций было открыто производство
По одному из исков по обжалованию санкций было открыто производство
Фото: из открытых источников
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Верховный Суд рассмотрит один из исков, которым обжалуются санкции СНБО против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, 15 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда, передает RegioNews.

Известно, что 11 февраля Кассационный суд в составе Верховного Суда решил открыть производство по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, который оспаривает указ президента Владимира Зеленского о введении санкций.

Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "Zik". Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалов является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 года в 12:00.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

5 февраля Украина направила в YouTube обращение по поводу блокировки каналов "112”, NewsOne и ZIK.

8 февраля журналисты каналов Медведчука устроили акцию протеста, они заклеили себе рты.

санкции телеканал Верховный суд иск Виктор Медведчук ОПЗЖ указ СНБО

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