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11 лютого 2021, 12:55 1511

Стало відомо, які з партій користуються найбільшою підтримкою на початку 2021 року

11 лютого 2021, 12:55 1511
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Рейтинг партій очолює "Європейська солідарність"
Рейтинг партій очолює "Європейська солідарність"
Фото: flickr
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Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, станом на початок лютого 2021 року одразу три партії мають підтримку, яка відрізняється в межах статистичної похибки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані опитування КМІС.

Так, відносно більше голосів отримали б партія "Європейська солідарність", за яку віддали б свій голос 12,2% серед усіх респондентів і 18,1% серед тих, хто визначився з вибором. Партію "Опозиційна платформа - За життя" підтримують відповідно 11,4% і 16,8%, партію "Слуга народу" - 10,5% і 15,5%.

Крім цього, четверта партія мінімально відстає від формальних лідерів (і її підтримка нижча в межах похибки у порівнянні з партією, що посідає формально третє місце в рейтингу). Партію "Батьківщина" підтримують 8,9% серед усіх респондентів та 13,2% серед тих, хто визначився.

Далі йдуть "Сила і честь" (відповідно, 4,3% і 6,3%) та Радикальна партія (3,5% і 5,2%). Дещо нижче прохідного бар'єра мають "Партія Шарія" (2,6% та 3,9%), "Голос" (2,5% і 3,7%) та "Українська стратегія Гройсмана" (2,1% та 3,2%).

Раніше повідомлялось, що рішення Зеленського про закриття телеканалів підтримують не менше 35% українців - КМІС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу". Також рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського.

Президентський рейтинг: майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента.

рейтинг опитування Слуга народа партія ОПЗЖ Європейська солідарність

 
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