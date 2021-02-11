Рішення Зеленського про закриття телеканалів підтримують не менше 35% українців - КМІС

Найкраще до рішення президента відносяться на Заході та у Центрі держави

Найкраще до рішення президента відносяться на Заході та у Центрі держави

Фото: з відкритих джерел

Згідно з даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, рішення президента України Володимира Зеленського припинити мовлення телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK підтримали від 35 до 43% українців. Схвалення цього кроку залежало від формулювання запитання.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані опитування.

Зазначається, що половині респондентів опитування ставили одне запитання, іншій половині - друге.

У першому випадку респондента просили обрати одну з двох інтерпретацій, з якою він більше згодний: "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "NewsOne" в Україні є необхідним кроком для захисту держави" чи "заборона телеканалів "112", "ЗІК" і "NewsOne" в Україні є помилкою і призводить лише до обмеження прав громадян".

Загалом, 34,6% респондентів при такому формулюванні вважають заборону необхідним кроком, у той час, як 40,8%, навпаки, вважають цей крок помилковим. Якщо на Заході і в Центрі відносно переважає підтримка кроку, то на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто вважає такий крок помилкою.

Другій половині респондентів ставилося запитання "2 лютого президент Володимир Зеленський та Рада національної безпеки і оборони ухвалили рішення про заборону трансляції телеканалів "112", "ЗІК" і "NewsOne". Ви підтримуєте чи не підтримуєте це рішення?". У такому формулюванні 43% підтримують рішення, не підтримують - 40,3%. На Заході і в Центрі більше тих, хто підтримує рішення, а на Півдні, Сході і Донбасі більше тих, хто не підтримує рішення.

В опитуванні взяли участь близько 1000 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,4%.

Крім того, раніше 49% опитаних громадян підтримували рішення про накладення санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та ZIK, 41% респондентів не згодні із їхнім закриттям. Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільшу підтримку виборців має провладна партія "Слуга народу". Також рейтинг довіри Разумкова більше, ніж у Зеленського.

Президентський рейтинг: майже половина українців виступають за проведення дострокових виборів президента.