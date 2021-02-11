09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
11:59  11 лютого
На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 13:12 709

Дубінський почав продавати свої елітні авто - агент НАБУ

11 лютого 2021, 13:12 709
Читайте также на русском языке
Через раніше введенні санкції США його автомобілі можуть заарештувати
Через раніше введенні санкції США його автомобілі можуть заарештувати
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат України Олександр Дубінський, виключений з фракції "Слуга народу", виставив на продаж свої численні автомобілі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає RegioNews.

Здається, мама більше не "любить швидкість", тому що Дубінський почав продавати свої численні авто, поки їх не заарештували. Санкції в дії, панове", - йдеться в повідомленні.

Також агент НАБУ Шевченко опублікував відповідні скріншоти.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".

Читайте також: Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири".

санкції НАБУ авто Олександр Дубінський продаж

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram