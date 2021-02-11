Дубінський почав продавати свої елітні авто - агент НАБУ

Через раніше введенні санкції США його автомобілі можуть заарештувати

Через раніше введенні санкції США його автомобілі можуть заарештувати

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України Олександр Дубінський, виключений з фракції "Слуга народу", виставив на продаж свої численні автомобілі.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, передає RegioNews.

Здається, мама більше не "любить швидкість", тому що Дубінський почав продавати свої численні авто, поки їх не заарештували. Санкції в дії, панове", - йдеться в повідомленні.

Також агент НАБУ Шевченко опублікував відповідні скріншоти.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу".

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу".

Читайте також: Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири".