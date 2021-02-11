"Слуги" у понеділок вирішать, чи висувати Вітренка утретє – Корнієнко

Наразі питання ще обговорюється

Наразі питання ще обговорюється

Фото з відкритих джерел

Народні депутати від «Слуги народу» на засіданні фракції в понеділок, 15 лютого, остаточно вирішать питання щодо висування Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики втретє.

Про це голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Олександр Корнієнко відповів на запитання, чи буде третє голосування за призначення Вітренка.

У понеділок ви це зрозумієте, ми це зрозуміємо по засіданню фракції. Якщо фракція знову буде готова внести подання до Прем'єр-міністра, як це за Конституцією ми маємо робити, то, відповідно, буде внесено подання. Прем'єр-міністр його поверне до Верховної Ради і буде тоді Верховна Рада планувати голосування, - зазначив він.

Корнієнко додав, що наразі це питання ще обговорюється, і на засіданні фракції депутати ухвалять остаточне рішення.

Раніше повідомлялося, що спікер Разумков сказав, що кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради. Попередні дві спроби проголосувати за його призначення в парламенті провалилися.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада вдруге не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.