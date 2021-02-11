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11 лютого 2021, 17:48 6

Корнієнко назвав чутками ймовірність заміни Разумкова на Стефанчука на посаді спікера

11 лютого 2021, 17:48 6
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Нардеп стверджує, що в партії панує конструктивна атмосфера
Нардеп стверджує, що в партії панує конструктивна атмосфера
Фото з відкритих джерел
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Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками нібито намір президента Володимира Зеленського замінити Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.

Про це голова партії "Слуга народу" повідомив на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом... Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: "євробляхи", закон про зброю... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це справді зі сфери чуток, - сказав Корнієнко.

Він наголосив, що "не бачив ніякої конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком, ні між мною і Арахамією, ні між Арахамією та Разумковим".

Тобто будь-які трикутники, квадрати й шестикутники беріть - скрізь була конструктивна атмосфера, - додав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського розповіли, чи вважає президент своїм конкурентом Разумкова. Там кажуть, що президент ставиться до цього абсолютно спокійно.

Слуга народа спікер Верховна Рада Дмитро Разумков Олександр Корнієнко Руслан Стефанчук

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