Корнієнко назвав чутками ймовірність заміни Разумкова на Стефанчука на посаді спікера

Нардеп стверджує, що в партії панує конструктивна атмосфера

Нардеп стверджує, що в партії панує конструктивна атмосфера

Фото з відкритих джерел

Про це голова партії "Слуга народу" повідомив на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом... Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: "євробляхи", закон про зброю... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це справді зі сфери чуток, - сказав Корнієнко.

Він наголосив, що "не бачив ніякої конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком, ні між мною і Арахамією, ні між Арахамією та Разумковим".

Тобто будь-які трикутники, квадрати й шестикутники беріть - скрізь була конструктивна атмосфера, - додав Корнієнко.

Раніше повідомлялося, що у Зеленського розповіли, чи вважає президент своїм конкурентом Разумкова. Там кажуть, що президент ставиться до цього абсолютно спокійно.