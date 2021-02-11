Корнієнко назвав чутками ймовірність заміни Разумкова на Стефанчука на посаді спікера
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками нібито намір президента Володимира Зеленського замінити Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради першим віце-спікером Русланом Стефанчуком.
Про це голова партії "Слуга народу" повідомив на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Чутки різні ходять про різні кадрові й не кадрові процеси. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом... Ми довго обговорювали ті закони, які турбують суспільство: "євробляхи", закон про зброю... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це справді зі сфери чуток, - сказав Корнієнко.
Він наголосив, що "не бачив ніякої конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком, ні між мною і Арахамією, ні між Арахамією та Разумковим".
Тобто будь-які трикутники, квадрати й шестикутники беріть - скрізь була конструктивна атмосфера, - додав Корнієнко.
Раніше повідомлялося, що у Зеленського розповіли, чи вважає президент своїм конкурентом Разумкова. Там кажуть, що президент ставиться до цього абсолютно спокійно.