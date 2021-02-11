Великий з'їзд партії "слуг" знову перенесли - Арахамія

Сьогодні проходив "технічний з'їзд", куди політика навіть не запросили

Сьогодні проходив "технічний з'їзд", куди політика навіть не запросили

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія прийняла рішення перенести свій з'їзд на березень.

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