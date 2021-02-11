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11 лютого 2021, 15:31 96

Великий з'їзд партії "слуг" знову перенесли - Арахамія

11 лютого 2021, 15:31 96
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Сьогодні проходив "технічний з'їзд", куди політика навіть не запросили
Сьогодні проходив "технічний з'їзд", куди політика навіть не запросили
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія прийняла рішення перенести свій з'їзд на березень.

Про це він розповів в коментарі Vesti.ua, передає RegioNews.

Сьогодні був "технічний з'їзд". Мене туди навіть не запросили, а великий з'їзд пройде в березні", - зазначив Давид Арахамія.

Про причини перенесення з'їзду партії політик не повідомив.

Раніше повідомлялося, що політична партія "Слуга народу" перенесла з'їзд з середи на четвер, 11 лютого.

Нагадаємо, партія "Слуга народу" офіційно висунула колишнього спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати по 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

партія Слуга народа Давид Арахамія засідання Кандидат

 
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