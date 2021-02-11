Великий з'їзд партії "слуг" знову перенесли - Арахамія
Сьогодні проходив "технічний з'їзд", куди політика навіть не запросили
Сьогодні проходив "технічний з'їзд", куди політика навіть не запросили
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія прийняла рішення перенести свій з'їзд на березень.
Про це він розповів в коментарі Vesti.ua, передає RegioNews.
Сьогодні був "технічний з'їзд". Мене туди навіть не запросили, а великий з'їзд пройде в березні", - зазначив Давид Арахамія.
Про причини перенесення з'їзду партії політик не повідомив.
Раніше повідомлялося, що політична партія "Слуга народу" перенесла з'їзд з середи на четвер, 11 лютого.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" офіційно висунула колишнього спортсмена Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати по 87-му окрузі в Івано-Франківській області.
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