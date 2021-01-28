Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра

Він подякував за "дуже цінний досвід урядовця" на посаді в.о. міністра енергетики

Він подякував за "дуже цінний досвід урядовця" на посаді в.о. міністра енергетики

Фото: із відкритих джерел

Колишній виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, призначення якого на посаду міністра енергетики сьогодні, 28 січня вдруге провалила Верховна Рада, зробив заяву, із якої випливає, що він більше не буде претендувати на цю посаду.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Мене запросили допомогти. У мене були зовсім інші особисті плани. Я розумів глибину проблем і відсутність рішень, які би всіх задовольняли. Я усвідомлював політичні ризики. Я розумів, скільки бруду на мене вильється. Але я розумів відповідальність перед країною", - написав Вітренко.

Він також пояснив свої мотиви, чому погодився прийняти пропозицію очолити міністерство енергетики.

Я просто розумів, що мені буде складно пояснити своїм дітям, чому я відмовився обійняти таку відповідальну посаду і допомогти країні в такий складний для неї час. Тому я чесно спробував. І мені не соромно звітувати за те, що я зміг зробити за місяць, при цьому з дуже обмеженими повноваженнями”, - додав Вітренко.

Він зазначив, що для нього це була нагода "отримати дуже цінний досвід урядовця” і подякував усім, хто його підтримав.

Нагадаємо, Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики. "За" проголосували лише 204 народних депутатів при 226 мінімально необхідних. Згодом стало відомо, хто із "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

19 січня Вітренко запевнив, що повернеться в бізнес, якщо його знову не призначать міністром енергетики.

Нардеп Железняк 28 січня повідомив про призначення Вітренка: Комітет буде засідати о 12, в сесійній залі обговорять сьогодні. Нардеп вважає, що голосів вистачить.

27 січня в. о. голови Міненерго Юрій Вітренко подав декларацію як кандидат на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України.

Нагадаємо, 17 грудня депутати провалили голосування за призначення Вітренка першим віце-прем'єром.

А вже 21 грудня уряд призначив Юрія Вітренка т. в. о. Міністра енергетики.