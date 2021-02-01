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01 лютого 2021, 14:06 354

Кандидатуру Вітренка можуть винести втретє на розгляд Ради — Разумков

01 лютого 2021, 14:06 354
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Фото: із відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає можливості повторного внесення на розгляд депутатів кандидатури Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як повідомляє Укрінформ, про це він заявив на брифінгу у Верховній Раді, передає RegioNews.

За його словами, згідно із чинним законодавством, коаліція пропонує главі Уряду кандидатуру міністра, яку він потім вносить на розгляд сесійної зали.

На уточнююче запитання журналістів, чи можливе повторне внесення кандидатури Юрія Вітренка, Разумков відповів, що станом на сьогодні це не заборонено Конституцією та законом.

Він зазначив, що теоретично кандидатуру Вітренка можуть винести у сесійну залу вже на цьому тижні.

Я думаю, що це краще спитати у фракції, але процедурно, теоретично - так", - сказав Разумков.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада не підтримала кандидатуру Вітренка на посаду міністра енергетики.

Також стало відомо, хто зі "слуг народу” не голосував за призначення Вітренка міністром.

Водночас Вітренко натякнув, що більше не має наміру претендувати на пост міністра.

Юрій Вітренко Верховна Рада голосування Дмитро Разумков Міністерство енергетика

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