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11 февраля 2021, 18:12 2

"Слуги" в понедельник решат, выдвигать ли Витренко в третий раз – Корниенко

11 февраля 2021, 18:12 2
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Пока вопрос еще обсуждается
Пока вопрос еще обсуждается
Фото из открытых источников
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Народные депутаты от «Слуги народа» на заседании фракции в понедельник, 15 февраля, окончательно решат вопрос о выдвижении Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра - министра энергетики в третий раз.

Об этом глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Александр Корниенко ответил на вопрос, будет ли третье голосование за назначение Витренко.

В понедельник вы это поймете, мы это поймем по заседанию фракции. Если фракция снова будет готова внести представление в Премьер-министра, как это по Конституции мы должны делать, то, соответственно, будет внесено представление. Премьер-министр вернет его в Верховную Раду и будет тогда Верховная Рада планировать голосование, - отметил он.

Корниенко добавил, что пока этот вопрос еще обсуждается, и на заседании фракции депутаты примут окончательное решение.

Ранее сообщалось, что спикер Разумков сказал, что кандидатуру Витренко могут вынести в третий раз на рассмотрение Совета. Предыдущие две попытки проголосовать за его назначение в парламенте провалились.

Напомним 28 января Верховная Рада во второй раз не поддержала кандидатуру Витренко на должность министра энергетики.

Также стало известно, кто из "слуг народа” не голосовал за назначение Витренко министром.

Вместе с тем Витренко намекнул, что больше не намерен претендовать на пост министра.

Александр Корниенко Слуга народа министр Минэкоэнерго голосование Юрий Витренко

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