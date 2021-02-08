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08 лютого 2021, 13:18 102

Експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у співпраці з терористами "ДНР"

08 лютого 2021, 13:18 102
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Правоохоронець вступив в ряди незаконного збройного формування РФ
Правоохоронець вступив в ряди незаконного збройного формування РФ
Фото: з відкритих джерел
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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому співробітникові Управління Служби безпеки України в області заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації "ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2015 році правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Займаючи посаду слідчого у так званому "Міністерстві державної безпеки "ДНР", він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які залучені до проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, ексрозвідники намагались викрасти одного з військових високопосадовців, СБУ викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ.

Офіс генпрокурора СБУ терористи Кримінальна відповідальність ДНР

 
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