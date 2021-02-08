Експрацівнику СБУ повідомлено про підозру у співпраці з терористами "ДНР"

Правоохоронець вступив в ряди незаконного збройного формування РФ

Правоохоронець вступив в ряди незаконного збройного формування РФ

Фото: з відкритих джерел

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому співробітникові Управління Служби безпеки України в області заочно повідомлено про підозру в участі у терористичній організації "ДНР".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2015 році правоохоронець вступив до лав незаконного збройного формування РФ на тимчасово окупованій території регіону.

Займаючи посаду слідчого у так званому "Міністерстві державної безпеки "ДНР", він, під виглядом проведення досудового розслідування кримінальних проваджень, здійснює переслідування місцевих мешканців, а також військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які залучені до проведення АТО/ООС.

Нагадаємо, ексрозвідники намагались викрасти одного з військових високопосадовців, СБУ викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ.