Зеленський анонсував щотижневе проведення масштабних форумів в Україні

Протягом наступних місяців пройде 30 форумів за різними темами

Протягом наступних місяців пройде 30 форумів за різними темами

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення 30 масштабних форумів за різними темами, які будуть відбуватися щотижня.

Про це він заявив під час Всеукраїнського форуму "Україна 30", передає RegioNews.

За його словами, щотижневі форуми будуть стартом великого суспільного діалогу за участі влади, громадськості, міжнародних експертів, українських експертів, науковців та журналістів.

Протягом наступних місяців окрім COVID-19 ми будемо говорити про безпеку та оборону, про мир та війну, про Крим і Донбас, комунальні тарифи, судову та антикорупційну системи, сільське господарство, діджиталізацію, інфраструктуру, освіту, науку, культуру та спорт, про медичну, про соціальну сфери, про українську промисловість, екологію, місцеве самоврядування та багато інших дуже важливих речей”, - сказав Зеленський.

Він також додав, що ці сфери та напрямки є опорами незалежності України і розповів, що формат святкування 30-тої річниці її здобуття "буде для України безпрецедентним".

Нагадаємо, у Києві пікетують міжнародний форум за участі Зеленського, активісти протестують проти закриття телеканалів в Україні.

Зеленський заявив, що планує пройти COVID-вакцинацію разом із військовими, він готовий зробити щеплення в прямому ефірі. Також Зеленський озвучив головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні.