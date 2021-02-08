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08 лютого 2021, 15:00 17

В Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян — Степанов

08 лютого 2021, 15:00 17
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У МОЗ стверджують, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною та безпечною
У МОЗ стверджують, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною та безпечною
Фото: із відкритих джерел
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Щоб подолати епідемію коронавірусу, в Україні потрібно вакцинувати мінімум 60% громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає RegioNews.

Нам дуже потрібно, щоб перемогти COVID-19, провакцинувати мінімум 60% громадян безкоштовною та безпечною вакциною", - сказав міністр.

Степанов додав, що вакцина точно допоможе в боротьбі з коронавірусом. За його словами, в Україні планують розпочати перший етап вакцинації населення від COVID-19 вже на наступному тижні.

Нагадаємо, Ляшко розповів, коли будуть вакцинувати українців на окупованих територіях.

МОЗ вакцина коронавірус Максим Степанов заява

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