В Україні потрібно вакцинувати від COVID-19 не менше 60% громадян — Степанов

У МОЗ стверджують, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною та безпечною

У МОЗ стверджують, що вакцина від коронавірусу буде безкоштовною та безпечною

Фото: із відкритих джерел

Щоб подолати епідемію коронавірусу, в Україні потрібно вакцинувати мінімум 60% громадян.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді", передає RegioNews. Нам дуже потрібно, щоб перемогти COVID-19, провакцинувати мінімум 60% громадян безкоштовною та безпечною вакциною", - сказав міністр. Степанов додав, що вакцина точно допоможе в боротьбі з коронавірусом. За його словами, в Україні планують розпочати перший етап вакцинації населення від COVID-19 вже на наступному тижні. Нагадаємо, Ляшко розповів, коли будуть вакцинувати українців на окупованих територіях.

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