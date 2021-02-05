У Зеленського розцінили заяву ОПЗЖ про імпічмент президенту як самопіар

Позицію оприлюднила прессекретарка президента

Позицію оприлюднила прессекретарка президента

Фото з відкритих джерел

Юлія Мендель, прессекретарка президента Володимира Зеленського, заявила, що заява "Опозиційної платформи - За життя" у відповідь на рішення РНБО є риторичною і такою, яка намагається шляхом піару завуалювати активи керівника даної політичної структури.

Про це Юлія Мендель написала на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Юлія Мендель заявила, що рішення закрити пропагандистські медіаплатформи – колегіальне та широко підтримане українським суспільством.

Колегіальне та справедливе рішення, яке було ухвалене РНБО та введене в дію указом Президента, є абсолютно законним – відповідає чинній Конституції України та чинному закону України "Про санкції". В основі цього рішення – конкретні пропозиції Верховної Ради та Служби безпеки про застосування санкцій, - стверджує Мендель.

Вона розцінила заяви ОПЗЖ у відповідь на рішення РНБО про санкції "як риторичне і піарне прикриття захисту активів співкерівника цієї політичної структури".

Насправді в цьому випадку імпічмент - це чисто пропагандистська ініціатива, розрахована на підняття скандалу навколо теми, яка точно викликала позитивну реакцію та об'єднання суспільства. Такою ініціативою вони намагаються внести розкол і спровокувати внутрішню кризу, що характерно для ідеології цієї партії, - вважає Мендель.

Також вона зазначила, що якби не закон про імпічмент, який прийняли саме "слуги народу", такої можливості в ОПЗЖ зараз би не було. Вона також підкреслила, що цей інструмент був наданий українцям не для того, щоб його використовували на благо Росії.

Не варто ототожнювати свободу слова і свавілля пропаганди та тим більше за гроші та в інтересах держави-агресора та окупаційних структур. Якщо ОПЗЖ хоче попіаритися з використанням теми імпічменту, то це їх право як політичної сили. Однак все суспільство бачить, що вони просто використовують цю риторику і цей піар заради дуже цинічного і корисливого інтересу-порятунку активів однієї людини, - пише у своєму повідомленні Юлія Мендель.

На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ... Posted by Юлія Мендель on Thursday, February 4, 2021

Як повідомлялося, партія ОПЗЖ під час з’їзду вирішила ініціювати імпічмент Зеленському. Обласним осередкам партії доручили збір підписів за відставку глави держави.

У Зеленського заявляють, що суд не зможе скасувати санкції проти каналів Медведчука. Рішення РНБО про накладання санкцій проти телеканалів там назвали "бездоганним”.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.