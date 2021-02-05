У Зеленского расценили заявление ОПЗЖ об импичменте президенту как самопиар

Позицию обнародовала пресс-секретарь президента

Позицию обнародовала пресс-секретарь президента

Фото из открытых источников

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, заявила, что заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь" в ответ на решение СНБО является риторическим, и таким, которое пытается путем пиара завуалировать активы руководителя данной политической структуры.

Об этом Юлия Мендель написала на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Юлия Мендель заявила, что решение закрыть пропагандистские медиаплатформы – коллегиальное и широко поддержано украинским обществом.

Коллегиальное и справедливое решение, которое было принято СНБО и введено в действие указом Президента, является абсолютно законным – соответствует действующей Конституции Украины и действующему закону Украины "О санкциях". В основе этого решения – конкретные предложения Верховной Рады и Службы безопасности о применении санкций, - утверждает Мендель.

Она расценила заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях "как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов соруководителя этой политической структуры".

На самом деле в этом случае импичмент - это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на поднятие скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии, - считает Мендель.

Также она отметила, что если бы не закон об импичменте, который приняли именно "слуги народа", такой возможности у ОПЗЖ сейчас бы не было. Она также подчеркнула, что этот инструмент был предоставлен украинцам не для того, чтобы его использовали на благо России.

Не стоит отождествлять свободу слова и произвола пропаганды и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур. Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса-спасения активов одного человека, - пишет в своем сообщении Юлия Мендель.

На комусь шапка горить. За закриття проросійської пропаганди, що підриває політику України та наш шлях до ЄС, ОПЗЖ... Posted by Юлія Мендель on Thursday, February 4, 2021

Как сообщалось, партия ОПЗЖ во время съезда решила инициировать импичмент Зеленскому. Областным ячейкам партии поручили сбор подписей за отставку главы государства.

У Зеленского заявляют, что суд не сможет отменить санкции против каналов Медведчука. Решение СНБО о наложении санкций против телеканалов там назвали "безупречным”.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

Глава СБУ назвал блокирование телеканалов "борьбой с гибридной войной".

Тем временем в ОПЗЖ придумали, как спасти "телеканалы Медведчука": планируют "переписать" каналы на журналистов.

Впоследствии стало известно, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде.