Після сутичок під каналом "НАШ" поліція порушила дві кримінальні справи

Сьогодні, 4 лютого біля офісу телеканалу учасники акції протесту вимагали припинити його роботу

Сьогодні, 4 лютого біля офісу телеканалу учасники акції протесту вимагали припинити його роботу

Фото: із відкритих джерел

Внаслідок заворушень під каналом "НАШ" у Києві правоохоронці порушили дві кримінальні справи.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Відомо, що справи відкрили за ст. 342 ККУ (опір правоохоронцю) та ст. 171 ККУ (перешкоджання професійній діяльності журналістів).

Під час протесту під відділком поліції одна з учасниць напала на журналістів, пошкодила техніку та нанесла ушкодження одному з представників преси. Ця особа затримана", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Також у поліції прокоментували інцидент, який стався у Шевченківському управлінні поліції, коли один із затриманих погрожував вистрибнути із вікна і вчинити самогубство.

Крищенко пообіцяв жортско присікати спроби маніпулювання правоохоронцями.

Поліцейські діють виключно у межах чинного законодавства. Тож жодні спроби тиску на поліцію для ухвалення будь-яких рішень не дадуть позитивного результату. Тому наголошую: усі маніпуляції та провокаційні шоу будуть жорстко присікатися", - заявив Крищенко.

Нагадаємо, у Києві під будівлею телеканалу "НАШ" сталася сутичка між поліцією і протестувальниками, націоналісти намагалися прорватися до телеканалу.

Згодом стало відомом, що поліція затримала чотирьох активістів, один із них погрожує самогубством.