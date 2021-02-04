У Зеленського заявляють, що суд не зможе скасувати санкції проти каналів Медведчука

Рішення РНБО про накладання санкцій проти телеканалів там назвали "бездоганним”

Рішення РНБО про накладання санкцій проти телеканалів там назвали "бездоганним”

Фото: із відкритих джерел

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський відкидає можливість скасування санкцій проти каналів 112, NewsOne та ZIK через суд.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Веніславський стверджує, що наразі він не бачить жодних підстав для того, щоб суд скасував санкції проти цих трьох каналів.

Рішення РНБО дуже ретельно готувалося. Воно юридично повністю бездоганне. Тому очікувати, що якісь є підстави для оскарження цього рішення, у мене таких аргументів точно немає. Я бачу, що позиції ОП та РНБО юридично бездоганні. Я не бачу підстав сумніватися, що це рішення зможуть оскаржити судом", - заявив він.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

Голова СБУ назвав блокування телеканалів "боротьбою з гібридною війною".

Тим часом в ОПЗЖ придумали, як врятувати "телеканали Медведчука": планують "переписати" канали на журналістів.

Згодом стало відомо, що запровадження санкцій проти каналів Медведчука оскаржують у Верховному Суді.