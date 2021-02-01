Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу"

Він також повідомив, що виключення Дубінського ніяк не вплине на саму фракцію

Він також повідомив, що виключення Дубінського ніяк не вплине на саму фракцію

Фото з відкритих джерел

Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив після засідання фракції, передає RegioNews з посиланням на "Прямий".

Голова фракції Давид Арахамія сказав, що виключення з фракції Дубінського ніяк не вплине на саму фракцію.

Фракція буде жити далі і все нормально буде працювати. Ми вже не вперше виключаємо людину з фракції, тому я не думаю, що будуть якісь інші наслідки, — сказав Арахамія.

Також він розповів, чому голосував за виключення Дубінського з фракції.

По-перше, тому що він не відреагував на прямий посил президента вийти з фракції хоча б до того моменту, що вирішити всі свої питання, а потім повернутися, якщо він не винен, як він стверджує. По-друге, я голова фракції, і повинен захищати своїх колег. А пан Дубінський відомий за своїми атаками на колег по фракції, по парламенту, по Кабміну, - пояснив Арахамія.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу" сьогодні, 1 лютого.

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції.

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського.