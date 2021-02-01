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01 лютого 2021, 19:58 174

Арахамія розповів, чому голосував за виключення Дубінського зі "Слуг народу"

01 лютого 2021, 19:58 174
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Він також повідомив, що виключення Дубінського ніяк не вплине на саму фракцію
Він також повідомив, що виключення Дубінського ніяк не вплине на саму фракцію
Фото з відкритих джерел
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Давид Арахамія прокоментував виключення Олександра Дубінського з фракції «Слуга народу»

Про це голова фракції "Слуга народу" повідомив після засідання фракції, передає RegioNews з посиланням на "Прямий".

Голова фракції Давид Арахамія сказав, що виключення з фракції Дубінського ніяк не вплине на саму фракцію.

Фракція буде жити далі і все нормально буде працювати. Ми вже не вперше виключаємо людину з фракції, тому я не думаю, що будуть якісь інші наслідки, — сказав Арахамія.

Також він розповів, чому голосував за виключення Дубінського з фракції.

По-перше, тому що він не відреагував на прямий посил президента вийти з фракції хоча б до того моменту, що вирішити всі свої питання, а потім повернутися, якщо він не винен, як він стверджує. По-друге, я голова фракції, і повинен захищати своїх колег. А пан Дубінський відомий за своїми атаками на колег по фракції, по парламенту, по Кабміну, - пояснив Арахамія.

Як повідомлялося раніше, нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Питання виключення Дубінського з фракції обговорювали на засіданні "Слуги народу" сьогодні, 1 лютого.

Пізніше Дубінський прокоментував виключення з фракції. Нардеп вважає, що голосування проводилося з порушенням процедур та демократичних норм.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції.

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубінського.

санкції Давид Арахамія Слуга народа Олександр Дубінський фракція виключення

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