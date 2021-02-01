Боягузтво і підлість: Дубінський прокоментував виключення із фракції

Нардеп вважає, що голосування проводилося із порушенням процедур і демократичних норм

Нардеп вважає, що голосування проводилося із порушенням процедур і демократичних норм

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат Олександр Дубінський, якого 1 лютого через санкції США виключили із фракції “Слуга народу”, заявив, що результати голосування “нічого спільного з інтересами українського народу не мають”.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Боягузтво і підлість. В одному флаконі... На жаль, події останніх трьох тижнів яскраво і чітко продемонстрували справжнє обличчя акторів на політичній сцені України. І в президентському офісі, і у нас в парламенті. Перейдені всі можливі червоні лінії”, - написав нардеп.

Він заявив, що у фракції "намагаються використовувати шахрайські методи для отримання потрібних комусь результатів”, і додав, що результати не мають нічого спільного з інтересами українського народу.

Те, що ви творите, ви за це і будете відповідати. Це безвідповідально, безпідставно, аморально і принизливо для країни... Ви можете оголосити результати таємного від Дубінського і виборців голосування, можете порушувати всі мислимі і немислимі процедури і демократичні норми. Я не бажаю, щоб країна жила в штучно нав'язаному кимось порядку денному і не вирішувала ті найважливіші проблеми, які, перш за все, хвилюють наших виборців”, - стверджує депутат.

Дубінський закликав депутатів, які його підтримали, не виходити з фракції "на знак протесту, залишитися в ній і до останнього намагатися захистити Президента від шляху в прірву, куди веде його нечистоплотне оточення”.

Тому що разом з Президентом в цю прірву йде і наша країна. Я знайду спільні форми співпраці для тих, хто по-справжньому вважає себе слугами українського народу, а не піддається шантажу аферистів і шахраїв і служить неукраїнським інтересам”, - заявив Дубінський.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського.

1 лютого нардепа Олександра Дубінського на засіданні виключили із фракції "Слуга народу”.