Арахамия рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из "Слуг народа"

Он также сообщил, что исключение Дубинского никак не повлияет на саму фракцию

Он также сообщил, что исключение Дубинского никак не повлияет на саму фракцию

Фото из открытых источников

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил после заседания фракции, передаёт RegioNews со ссылкой на "Прямой".

Глава фракции Давид Арахамия сказал, что исключение из фракции Дубинского никак не повлияет на саму фракцию.

Фракция будет жить дальше и все нормально будет работать. Мы уже не первый раз исключаем человека из фракции, поэтому я не думаю, что будут какие-то другие последствия, — сказал Арахамия.

Также он рассказал, почему голосовал за исключение Дубинского из фракции.

Во-первых, потому что он не отреагировал на прямой посыл президента выйти из фракции хотя бы до того момента, что решить все свои вопросы, а потом вернуться, если он не виноват, как он утверждает. Во-вторых, я глава фракции, и должен защищать своих коллег. А господин Дубинский известный по своим атакам на коллег по фракции, по парламенту, по Кабмину, - объяснил Арахамия.

Как сообщалось ранее, нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа". Вопрос исключения Дубинского из фракции обсуждали на заседании "Слуги народа" сегодня, 1 февраля.

Позже Дубинский прокомментировал исключение из фракции. Нардеп считает, что голосование проводилось с нарушением процедур и демократических норм.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского.