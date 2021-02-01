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01 лютого 2021, 12:07 113

Зеленський хоче, щоб проти Дубінського і Деркача відкрили справи

01 лютого 2021, 12:07 113
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Президент вважає, що всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, повинні відповідати згідно із законодавством
Президент вважає, що всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, повинні відповідати згідно із законодавством
Фото: Офіс президента
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Президент України Володмир Зеленський в інтерв'ю американському виданню “Axios” заявив, що народним депутатам, які втручалися у вибори в США, загрожує кримінальна справа і позбавлення мандатів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зеленський відповів ствердно на запитання, чи стоїть питання, що члени українського парламенту, які сприяли російському втручанню у президентські вибори в США, будуть переслідуватися українським правосуддям.

Раніше санкції були запроваджені проти нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

Стоїть, обов’язково. І не тільки перед цими депутатами. А перед усіма", - сказав Зеленський.

На думку президента, слідство має знайти всіх осіб, які були причетні до втручання в американські вибори.

Я хочу, щоб була заведена кримінальна справа щодо цього. Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був (здійснений. – ред.) запис розмови з Президентом Байденом, який тоді був віце-президентом, як ця розмова була записана, ким вона була записана, кому вона була передана чи продана – цим усім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "люди повинні відповідати за те, що вони роблять", і тому, на думку глави держави, слід "піднімати питання позбавлення мандатів, виходу з партії”.

Зеленський стверджує, що всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

санкції США Володимир Зеленський президент Олександр Дубінський Кримінальна відповідальність

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