Зеленський хоче, щоб проти Дубінського і Деркача відкрили справи

Президент вважає, що всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, повинні відповідати згідно із законодавством

Президент вважає, що всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, повинні відповідати згідно із законодавством

Фото: Офіс президента

Президент України Володмир Зеленський в інтерв'ю американському виданню “Axios” заявив, що народним депутатам, які втручалися у вибори в США, загрожує кримінальна справа і позбавлення мандатів.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

Зеленський відповів ствердно на запитання, чи стоїть питання, що члени українського парламенту, які сприяли російському втручанню у президентські вибори в США, будуть переслідуватися українським правосуддям.

Раніше санкції були запроваджені проти нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача.

Стоїть, обов’язково. І не тільки перед цими депутатами. А перед усіма", - сказав Зеленський.

На думку президента, слідство має знайти всіх осіб, які були причетні до втручання в американські вибори.

Я хочу, щоб була заведена кримінальна справа щодо цього. Я починав про це говорити, як з кабінету Порошенка був (здійснений. – ред.) запис розмови з Президентом Байденом, який тоді був віце-президентом, як ця розмова була записана, ким вона була записана, кому вона була передана чи продана – цим усім займаються правоохоронні органи. Вже є напрацювання, і скоро будуть результати”, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "люди повинні відповідати за те, що вони роблять", і тому, на думку глави держави, слід "піднімати питання позбавлення мандатів, виходу з партії”.

Зеленський стверджує, що всі, хто втручалися у вибори в Сполучених Штатах, якщо так було, повинні відповідати згідно із законодавством.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.