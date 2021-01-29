У "Слузі народу" заявляють, що до прем'єра є багато запитань щодо кадрової політики
Питання, зокрема, стосуються кадрової політики в регіональних органах виконавчої влади
Питання, зокрема, стосуються кадрової політики в регіональних органах виконавчої влади
У парламентській фракції "Слуги народу" вважають, що у народних депутатів є багато питань до прем'єра України Дениса Шмигаля щодо кадрової політики в Кабінеті міністрів.
Як передає RegioNews, про це заявив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев в ефірі програми "Народ проти".
Щодо кадрової політики у виконавчій владі, у нас теж є багато питань. У нас як у депутатів є багато питань до прем'єра... Є багато питань до кадрової політики в Кабінеті міністрів, є багато питань до кадрової політики в органах виконавчої влади, до регіональних органів виконавчої влади", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Шмигаль звітував перед нардепами у Раді через зростання тарифів.
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