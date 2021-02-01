"Слуги народу" знову збираються розглянути виключення Дубінського з фракції

Засідання відбудеться сьогодні о 18:00

Засідання відбудеться сьогодні о 18:00

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що сьогодні 1 лютого відбудеться засідання фракції "слуг", на якому обговорять виключення зі складу її лав народного депутата Олександра Дубінського.

Про це нардеп написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Сьогодні в 18:00 відбудеться засідання фракції "Слуга Народу"... На порядку дня оголошення результатів голосування про можливе виключення зі складу фракції Олександра Дубінського", - йдеться в повідомленні.

Також фракція планує обговорити:

головні законопроєкти, які будуть розглядатися ВРУ на пленарному тижні;

окремо буде обговорення законопроєкту про систему суспільного здоров'я № 4142;

заслуховування членів аграрного комітету щодо ініційованої ними відставки голови комітету Миколи Сольського.

Раніше повідомлялося, що Дубинський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.