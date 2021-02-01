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01 лютого 2021, 13:23 120

"Слуги” досі консультуються з приводу виключення Дубінського із фракції - Гетманцев

01 лютого 2021, 13:23 120
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Депутати від "Слуги народу" 1 лютого знову зберуться на засідання фракції
Депутати від "Слуги народу" 1 лютого знову зберуться на засідання фракції
Фото: із відкритих джерел
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У фракції "Слуга народу" досі тривають консультації з приводу виключення народного депутата Олександра Дубінського, проти якого були запроваджені персональні санкції США.

Як повідомляє Укрінформ, про це журналістам заявив голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає RegioNews.

По Дубінському консультації тривають. Не знаю, чи будемо ми сьогодні визначатися, чи не будемо визначатися щодо нього. Питання дуже складне. Воно потребує ще обговорення", - сказав нардеп.

Він не виключає, що питання Олександра Дубінського буде обговорюватися на засіданні фракції "Слуга народу” в понеділок увечері.

Наскільки я знаю, є питання просто анонсовані як кадрові. Напевне, там може бути і питання Дубінського, і питання Сольського (звільнення Миколи Сольського з посади голови Комітету з питань аграрної та земельної політики, - ред.)", - зазначив Гетманцев.

Нардеп додав, що інформацією про кількість депутатів, які проголосували у мобільному застосунку партії, та результати цього голосування, володіє керівництво фракції. Він також заперечив можливість фальсифікації результатів під час таємного голосування.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.

Згодом президент України Володмир Зеленський в інтерв'ю американському виданню "Axios” заявив, що народним депутатам, які втручалися у вибори в США, загрожує кримінальна справа і позбавлення мандатів.

Слуга народа фракція Олександр Дубінський виключення санкції засідання

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