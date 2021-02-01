Голова Черкаської ОДА Скічко розповів, чи буде складати депутатський мандат

Він не планує голосувати в Раді після написання заяви про складання мандату

Він не планує голосувати в Раді після написання заяви про складання мандату

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Скічко, якого президент Володимир Зеленський призначив головою Черкаської ОДА, заявив, що планує подати заяву про складання повноважень нардепа.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Главком”, передає RegioNews.

Після появи указу я подам заяву на ім’я голови Верховної Ради, а далі це питання має бути винесене в зал. Коли це буде зроблено, я не знаю”, - сказав він.

Скічко додав, що поки його заява буде розглядатися, він не планує одночасно обіймати посаду голови облдержадміністрації та голосувати у Верховній Раді.

За законом, як тільки депутат подає заяву про складання повноважень, він вже може працювати на новій посаді. Після цього голосувати в парламенті, навіть якщо є якась правова колізія, я вважаю, буде неправильним. Мені в Черкасах вистачатиме роботи, і не думаю, що матиму час ще й їздити в Раду "підголосовувати”, - сказав Скічко.

Нагадаємо, 20 січня Кабмін погодив призначення нардепа Скічко на посаду голови Черкаської ОДА.

29 січня президент Зеленський призначив Олександра Скічка головою Черкаської облдержадміністрації.

Також повідомлялося, що Скічко розповів про втрачені можливості попередньої влади у розвитку транспортної галузі України.

Скічко розповів про своє бачення подальшого розвитку області та першочергові завдання на новій посаді.

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