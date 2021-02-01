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01 лютого 2021, 11:59 34

"Санкціями життя людей не повернеш": Зеленський зробив заяву про війну на Донбасі

01 лютого 2021, 11:59 34
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Він вважає, що було б правильним, якби Україну захищали США і Євросоюз
Він вважає, що було б правильним, якби Україну захищали США і Євросоюз
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО дозволить завершити конфлікт на Донбасі. За його словами, санкціями життя загиблих людей через війну не повернути.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю програмі Axios, передає RegioNews з посиланням на "Голос Америки".

За його словами, було б правильним, щоб Україну захищали США і Євросоюз.

"Якби Україна була членом НАТО, на сході України, на Донбасі не було б ескалації. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - заявив Зеленський.

Президент додав, що така ж агресія, яка сьогодні спостерігається з боку Росії проти України, може бути відносно будь-якої іншої країни.

"Це провокація. Завтра це може бути будь-який, будь-яка європейська країна, Сполучені Штати. Ми говоримо не тільки про збройне втручання. Ми маємо справу з інформаційною війною. І Сполучені Штати - один з яскравих прикладів, як це відбувається", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів про пріоритети децентралізації на Донбасі.

Донбас Росія Україна війна президент

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