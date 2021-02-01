Зеленский хочет, чтобы против Дубинского и Деркача открыли дела

Президент считает, что все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, должны отвечать согласно законодательству

Президент считает, что все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, должны отвечать согласно законодательству

Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию "Axios" заявил, что народным депутатам, которые вмешивались в выборы в США, грозит уголовное дело и лишение мандатов.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает RegioNews.

Зеленский ответил утвердительно на вопрос, стоит ли вопрос, что члены украинского парламента, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, будут преследоваться украинским правосудием.

Ранее санкции были введены против нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Стоит обязательно. И не только перед этими депутатами. А перед всеми", - сказал Зеленский.

По мнению президента, следствие должно найти всех лиц, причастных к вмешательству в американские выборы.

Я хочу, чтобы было заведено уголовное дело по этому поводу. Я начинал об этом говорить, как из кабинета Порошенко была (осуществлена. - ред.) запись разговора с Президентом Байденом, который тогда был вице-президентом, как этот разговор был записан, кем он был записан, кому он был передан или продан - этим всем занимаются правоохранительные органы. Уже есть наработки, и скоро будут результаты", - сказал Зеленский.

Он отметил, что "люди должны отвечать за то, что они делают", и поэтому, по мнению главы государства, следует "поднимать вопрос о лишении мандатов, выхода из партии".

Зеленский утверждает, что все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать согласно законодательству.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.