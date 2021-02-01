Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "неприємно усвідомлювати, що стоїш з простягнутою рукою"

Президент підкреслив, що Україна не є рівноправним партнером для країн ЄС

Президент підкреслив, що Україна не є рівноправним партнером для країн ЄС

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, наприклад, як інші країни ЄС.

Як інформує RegioNews, про це президент заявив в інтерв'ю Axios на телеканалі HBO.

Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є декілька емоцій щодо глобальної кампанії по вакцинації".

Країни ЄС, з якими у нас чудові стосунки - я зв'язувався з їх лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам будуть давати потроху... Але дуже неприємно усвідомлювати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде безкоштовною.