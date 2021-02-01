Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "неприємно усвідомлювати, що стоїш з простягнутою рукою"
Президент підкреслив, що Україна не є рівноправним партнером для країн ЄС
Президент підкреслив, що Україна не є рівноправним партнером для країн ЄС
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, наприклад, як інші країни ЄС.
Як інформує RegioNews, про це президент заявив в інтерв'ю Axios на телеканалі HBO.
Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є декілька емоцій щодо глобальної кампанії по вакцинації".
Країни ЄС, з якими у нас чудові стосунки - я зв'язувався з їх лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам будуть давати потроху... Але дуже неприємно усвідомлювати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде безкоштовною.
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Шанс для Миколаєва: чим завершиться "медовий місяць" мера Сєнкевича з новим керівництвом області
Обмежений Садовий: як у Львові опозиційна міськрада по краплях видавлює владу у мера