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01 лютого 2021, 10:16 424

Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "неприємно усвідомлювати, що стоїш з простягнутою рукою"

01 лютого 2021, 10:16 424
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Президент підкреслив, що Україна не є рівноправним партнером для країн ЄС
Президент підкреслив, що Україна не є рівноправним партнером для країн ЄС
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, наприклад, як інші країни ЄС.

Як інформує RegioNews, про це президент заявив в інтерв'ю Axios на телеканалі HBO.

Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є декілька емоцій щодо глобальної кампанії по вакцинації".

Країни ЄС, з якими у нас чудові стосунки - я зв'язувався з їх лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам будуть давати потроху... Але дуже неприємно усвідомлювати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде безкоштовною.

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