Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі"

Президент не відчуває геополітичної загрози з боку Китаю

Президент не відчуває геополітичної загрози з боку Китаю

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що за його президентства контрольний пакет "Мотор Січі" залишиться в Україні й не буде проданий іноземним інвесторам.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю президента, яке вийшло на телеканалі HBO.

Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - додав президент.

Разом з тим, президент категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні".

На думку Зеленського, для України Китай не є головною геополітичною загрозою, "оскільки в Україні ми цього не відчуваємо (загрози від Китаю - ред.)".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фірма Ярославського і китайські інвестори займуться заводом "Мотор Cіч".

31 січня у Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”.

Згодом в СБУ пояснили, чому проводять обшуки на місці зборів акціонерів "Мотор Січі”.