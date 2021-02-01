Зеленський пояснив, чому ввів санкції проти інвесторів "Мотор Січі"
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що за його президентства контрольний пакет "Мотор Січі" залишиться в Україні й не буде проданий іноземним інвесторам.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю президента, яке вийшло на телеканалі HBO.
Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - додав президент.
Разом з тим, президент категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні".
На думку Зеленського, для України Китай не є головною геополітичною загрозою, "оскільки в Україні ми цього не відчуваємо (загрози від Китаю - ред.)".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фірма Ярославського і китайські інвестори займуться заводом "Мотор Cіч".
31 січня у Запоріжжі СБУ зірвала таємні збори акціонерів "Мотор Січі”.
Згодом в СБУ пояснили, чому проводять обшуки на місці зборів акціонерів "Мотор Січі”.