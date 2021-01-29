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29 січня 2021, 14:24 262

У Києві порушили справи проти дев’яти будинків для літніх людей

29 січня 2021, 14:24 262
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Міська влада поки що не може впливати на діяльність таких закладів
Міська влада поки що не може впливати на діяльність таких закладів
Фото: із відкритих джерел
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Після пожежі в будинку для літніх людей Харкова у Києві відбулися перевірки, під час яких виявили 33 подібних приватних "пансіонатів".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами міського голови столиці, стосовно 9 таких будинків для літніх людей порушені кримінальні справи.

Міжвідомчі робочі групи, до яких увійшли представники поліції, ДСНС і департаменту соціальної політики КМДА, сьогодні виявили в столиці 33 приватних так званих пансіонати для літніх людей і реабілітаційні центри. Щодо 9 з них вже відкрили кримінальні провадження. Перевірки в столиці тривають", - повідомив Клічко.

Він додав, що міська влада поки що не може впливати на діяльність таких закладів, тому що дане питання не врегульоване на законодавчому рівні.

Нагадаємо, 21 січня, в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Майже одразу на цю подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Глава держави вимагає від уряду та силовиків провести розслідування.

Також Кабмін проведе термінове засідання через пожежу у Харкові, урядовці створять Держкомісію для з'ясування причин.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що попередньою причиною виникнення пожежі в будинку для літніх людей у Харкові було необережне поводження з електронагрівальними приладами.

Як повідомив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, будинок для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа, працював нелегально.

Згодом стало відомо, що поліція затримала управляючого будинку для літніх людей у Харкові і чатує на власницю, її готуються затримати.

Кабінет Міністрів створив комісію для розслідування пожежі у Харкові, яка має встановити причини пожежі, жертвами якої стали 15 літніх людей.

Після пожежі у Харкові надавачів соцпослуг перевірили у 20 областях.

Київ пожежа кримінальна справа перевірки Харьків Віталій Кличко будинок для літніх людей

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