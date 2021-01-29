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29 января 2021, 14:24 262

В Киеве возбудили дела против девяти домов престарелых

29 января 2021, 14:24 262
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Городские власти пока не могут влиять на деятельность таких заведений
Городские власти пока не могут влиять на деятельность таких заведений
Фото: из открытых источников
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После пожара в доме престарелых Харькова в Киеве прошли проверки, в ходе которых обнаружили 33 подобных частных "пансионата".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам городского головы столицы, в отношении 9 таких домов престарелых возбуждены уголовные дела.

Межведомственные рабочие группы, в которые вошли представители полиции, ГСЧС и департамента социальной политики КГГА, сегодня обнаружили в столице 33 частных так называемых пансионата для пожилых людей и реабилитационных центра. Относительно 9 из них уже открыли уголовные производства. Проверки в столице продолжаются", - сообщил Кличко.

Он добавил, что городские власти пока не могут влиять на деятельность таких заведений, так как данный вопрос не урегулирован на законодательном уровне.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек.

Почти сразу на это происшествие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства потребовал от правительства и силовиков провести расследование.

Также Кабмин проведет срочное заседание из-за пожара в Харькове, чиновники создадут Госкомиссию для выяснения причин.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что предварительной причиной возникновения пожара в доме для пожилых людей в Харькове было неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Как сообщил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально.

Позже стало известно, что полиция задержала управляющего дома для пожилых людей в Харькове и караулит хозяйку, ее планируют задержать.

Кабинет Министров создал комиссию для расследования пожара в Харькове, которая должна установить причины пожара, жертвами которого стали 15 пожилых людей.

После пожара в Харькове поставщиков соцуслуг проверили в 20 областях.

Киев пожар уголовное дело проверки Харьков Виталий Кличко дом престарелых

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