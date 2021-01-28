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28 січня 2021, 21:00 37

ДБР повідомило Януковичу про підозру в держзраді за "Харківські угоди"

28 січня 2021, 21:00 37
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Фото: із відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань повідомило колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру у вчиненні державної зради через підписання так званих "Харківських угод" у 2010 році.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Слідство підозрює Януковича у державній зраді за ч.1 статті 111 Кримінального кодексу України. ДБР вважає, що він перебував у змові з вищими посадовими особами Росії і допоміг їм вести підривну діяльність проти України.

21 квітня 2010 року Янукович підписав угоду, згідно з якою, термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму було продовжено з 2017 року до 2042 року.

В обмін на це РФ знижувала для України ціну на газ, перед цим, за версією слідства, двічі штучно завищивши її із 179 до 352 доларів за тисячу кубометрів в період з 2008-го по 2010 рік.

Наслідком підписання цих угод стало збільшення російського контингенту в Криму, що в лютому 2014 року втілилося в початок операції по захопленню Криму і подальшої його анексії.

Нагадаємо, раніше Вищому антикорупційному суду відмовили в апеляції про заочний арешт Януковича у справі Межигір'я.

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