Перевибори мера Харкова: Терехов заявляє, що надіслав документи згідно закону

Він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи

Він очікує на письмовий запит від комітету Верховної Ради, де будуть вказані всі необхідні документи

Фото: із відкритих джерел

Міська рада Харкова чекає на запит від профільного Комітету Верховної ради, щоб винести на сесію питання про взяття до відома факту смерті мера міста Геннадія Кернеса.

Про це під час пресконференції заявив в.о. мера Харкова і секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, передає RegioNews.

Терехов заявив, що він дізнався із ЗМІ інформацію про необхідність відправлення до Ради свідоцтва про смерть Геннадія Кернеса і рішення сесії.

За його словами, юристи міської ради "мають іншу думку" про необхідність цих документів.

Те, що стосується винесення на сесію, то найближчої сесії ми винесемо це рішення. Я вважаю, що місту Харкову потрібен легітимний мер, і потім у харків’ян з'явиться стабільність", - сказав він.

Терехов додав, що в грудні 2020 року подав звернення до парламенту з проханням призначити вибори мера Харкова і за його словами, "це єдина норма закону, яка сьогодні існує".

В. о. мера підкреслив, що очікує від парламентського комітету письмовий запит, де будуть вказані всі необхідні документи. Після цього вони всі будуть направлені до парламенту для призначення позачергових виборів міського голови Харкова.

Нагадаємо, 25 січня в Раді заявили про брак документів для призначення голосування за вибори мера Харкова. Для розгляду питання необхідні ще два документа, які не подали в Харківській мерії.