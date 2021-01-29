У Раді почали збір підписів за виключення Дубинського з "Слуги народу" - Качура

Нардеп запропонував "слугам" звернутися спочатку за інформацією в Офіс генпрокурора та СБУ

Нардеп запропонував "слугам" звернутися спочатку за інформацією в Офіс генпрокурора та СБУ

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Качура повідомив, що вже розпочався процес збору підписів за виключення Дубинського з фракції.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал Качури.

Зараз починається процес збору підписів за виключення Дубинського із Слуги Народу", - зазначає нардеп.

За його словами, він не почув ні з відкритих джерел, ні від Олександра Дубинського аргументацію, яка б дозволила йому прийняти зважене рішення з цього питання.

На думку Олександра Качури, депутати повинні діяти відповідно до Конституції та законів України, в яких нічого не передбачено щодо персональних санкцій навіть введених стратегічними партнерами.

Я запропонував звернутися фракції в ОГПУ і СБУ з проханням надати в рамках міжнародної правової допомоги відповідну інформацію", - підсумував Качура.

Раніше повідомлялося, що Дубинський не планує визнавати результати анонімного голосування своїх колег щодо його виключення з фракції "Слуги народу".

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.