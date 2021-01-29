В голосуванні щодо Дубінського вже взяли участь 60% "слуг народу", - Кравчук

Депутати правлячої партії вирішують у спеціальному додатку, що робити із підсанкційним нардепом Олександром Дубінським

Депутати правлячої партії вирішують у спеціальному додатку, що робити із підсанкційним нардепом Олександром Дубінським

Фото: із відкритих джерел

Голосування депутатів від "Слуги народу" за можливе виключення із фракції Олександра Дубінського буде відбуватися упродовж доби, у додатку проголосували вже 60% депутатів.

Про це виданню Цензор.НЕТ розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews.

У додатку триває голосування, воно має відбутись протягом доби. Зараз не ясно картини загалом, а лише, що проголосували 60% депутатів фракції", - повідомила Кравчук.

Як повідомляє в Telegram нардеп 8 скликання Сергій Лещенко, більшість членів фракції "Слуга народу" проголосували за виключення Олександра Дубінського із фракції.

За це висловилося більше половини тих, хто брав участь в таємному голосуванні через партійний додаток. За залишення Дубінського у фракції - менше 20 відсотків. Тепер буде запущена формальна процедура голосування за виключення Дубинського на підписних листах”, - розповів Лещенко.

Нагадаємо, 11 січня США ввели санкції проти Дубінського та ще шести громадян України за втручання у вибори. Їх ввели проти осіб, причетних до публікації "плівок Байдена".

Через тиждень Дубінський заявив, що не буде виходити з фракції "Слуга народу" через санкції .

На засіданні фракції 25 січня Зеленський заборонив Дубінському ним прикриватися. Дубінський відмовився від пропозиції президента вийти з фракції, щоб не підставляти "Слугу народу".

Після цього Дубінський висловив упевненість, що його виключення з фракції призведе до розвалу політсили і наполягає на особистій зустрічі з президентом.

Вчора стало відомо, що у Зеленського вважають, що для виключення Дубінського з фракції вистачить голосів. Веніславський заявив, що санкції проти Дубінського є цілком обґрунтованими.

Як стало відомо напередодні, депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення Олександра Дубинського. Воно триватиме добу. Проміжні результати голосування не видно.