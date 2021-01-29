За исключение Дубинского из фракции проголосовали 100 "слуг народа" - СМИ

Всего в опросе приняли участие 175 "слуг народа" из 242

Всего в опросе приняли участие 175 "слуг народа" из 242

Фото: из открытых источников

100 народных депутатов от "Слуги народа", которые приняли участие в анонимном опросе, проголосовали за исключение нардепа Александра Дубинского из фракции.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

Около 28% (49 человек) высказались за то, чтобы снять Дубинского с должности заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Только 15% (26 нардепов) высказались за то, чтобы поддержать Дубинского, против которого США ввели персональные санкции. Таким образом, участие в опросе приняли только 175 "слуг народа" из 242.

Теперь вопрос исключения будут рассматривать на заседании фракции в понедельник. "Слуги народа" должны ставить подписи на фракционных подписных листах. Дубинский перестанет быть частью "Слуги народа", если за исключение подпишутся более 70% депутатов", - говорится в сообщении.

Опрос был инициирован главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией в мобильном приложении, результаты опроса может увидеть только он.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.