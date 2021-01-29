13:46  29 января
Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации
09:12  29 января
В "Слуге народа" заявляют, что к премьеру есть много вопросов относительно кадровой политики
08:11  29 января
Боевики трижды стреляли по позициям украинских войск из крупнокалиберного оружия
UA | RU
UA | RU
29 января 2021, 13:36 41

За исключение Дубинского из фракции проголосовали 100 "слуг народа" - СМИ

29 января 2021, 13:36 41
Читайте також українською мовою
Всего в опросе приняли участие 175 "слуг народа" из 242
Всего в опросе приняли участие 175 "слуг народа" из 242
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

100 народных депутатов от "Слуги народа", которые приняли участие в анонимном опросе, проголосовали за исключение нардепа Александра Дубинского из фракции.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа", передает RegioNews.

Около 28% (49 человек) высказались за то, чтобы снять Дубинского с должности заместителя председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Только 15% (26 нардепов) высказались за то, чтобы поддержать Дубинского, против которого США ввели персональные санкции. Таким образом, участие в опросе приняли только 175 "слуг народа" из 242.

Теперь вопрос исключения будут рассматривать на заседании фракции в понедельник. "Слуги народа" должны ставить подписи на фракционных подписных листах. Дубинский перестанет быть частью "Слуги народа", если за исключение подпишутся более 70% депутатов", - говорится в сообщении.

Опрос был инициирован главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией в мобильном приложении, результаты опроса может увидеть только он.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

санкции Слуга народа голосование Александр Дубинский фракция исключение
В Раде начали сбор подписей за исключение Дубинского из "Слуги народа" - Качура
29 января 2021, 12:58
В голосовании по исключению Дубинского уже приняли участие 60% "слуг народа", - Кравчук
29 января 2021, 12:29
Дубинский не планирует признавать результаты голосования по его исключению из "слуг"
29 января 2021, 09:34
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua