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29 января 2021, 12:29 115

В голосовании по исключению Дубинского уже приняли участие 60% "слуг народа", - Кравчук

29 января 2021, 12:29 115
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Фото: из открытых источников
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Голосование депутатов от "Слуги народа" за возможное исключение из фракции Александра Дубинского будет продолжаться в течение суток, в приложении проголосовали уже 60% депутатов.

Об этом изданию Цензор.НЕТ рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает RegioNews.

В приложении продолжается голосование, оно должно продолжаться в течение суток. Сейчас не ясна картина в целом, а лишь что проголосовали 60% депутатов фракции", - сообщила Кравчук.

Как сообщает в Telegram нардеп 8 созыва Сергей Лещенко, большинство членов фракции "Слуга народа" проголосовали за исключение Александра Дубинского из фракции.

За это высказалось более 2/3 тех, кто участвовал в тайном голосовании через партийное приложение. За сохранение Дубинского во фракции - меньше 20 процентов. Теперь будет запущена формальная процедура голосования за исключение Дубинского на подписных листах", - рассказал Лещенко.

Напомним, 11 января США ввели санкции против Дубинского и еще шести граждан Украины за вмешательство в выборы. Их ввели против лиц, причастных к публикации "пленок Байдена".

Через неделю Дубинский заявил, что не будет выходить из фракции "Слуга народа" из-за санкций.

На заседании фракции 25 января Зеленский запретил Дубинскому им прикрываться. Дубинский отказался от предложения президента выйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа".

После этого Дубинский высказал уверенность, что его исключение из фракции приведет к развалу политсилы и настаивает на личной встрече з президентом.

Вчера стало известно, что у Зеленского считают, что для исключения Дубинского из фракции хватит голосов. Вениславский заявил, что санкции против Дубинского являются вполне обоснованными.

Как стало известно накануне, депутаты фракции "Слуги народа” начали собирать подписи за исключение Александра Дубинского. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты голосования не видны.

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