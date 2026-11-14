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14 листопада 2026, 17:17

Росіяни вдарили по Запоріжжю: серед 17 постраждалих двоє дітей

14 листопада 2026, 17:17
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Фото ілюстративне
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У Запоріжжі внаслідок російської атаки на Вознесенівський район 14 листопада кількість постраждалих зросла до 17 людей. Серед них — двоє дітей, восьмеро жінок та п’ятеро чоловіків

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

У Вознесенівському районі Запоріжжя внаслідок російського удару пошкоджені житловий будинок та вікна навчального закладу.

Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, згодом кількість постраждалих зросла до 15, а пізніше — до 17 людей.

Серед постраждалих — двоє дітей, вісім жінок та п’ятеро чоловіків. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Крім того, російські військові атакували FPV-дроном селище Кушугум. Ворожий безпілотник влучив у чоловіка, який їхав на скутері центральною дорогою населеного пункту.

45-річний чоловік загинув.

Нагадаємо, що у Дергачах Харківського району вранці 14 листопада внаслідок російської атаки безпілотником постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей. Один чоловік дістав поранення, ще шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес.

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Запоріжжя росіяни Запорізька область атака постраждалі
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