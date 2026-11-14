Росіяни вдарили по Запоріжжю: серед 17 постраждалих двоє дітей
У Запоріжжі внаслідок російської атаки на Вознесенівський район 14 листопада кількість постраждалих зросла до 17 людей. Серед них — двоє дітей, восьмеро жінок та п’ятеро чоловіків
Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
У Вознесенівському районі Запоріжжя внаслідок російського удару пошкоджені житловий будинок та вікна навчального закладу.
Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, згодом кількість постраждалих зросла до 15, а пізніше — до 17 людей.
Серед постраждалих — двоє дітей, вісім жінок та п’ятеро чоловіків. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.
Крім того, російські військові атакували FPV-дроном селище Кушугум. Ворожий безпілотник влучив у чоловіка, який їхав на скутері центральною дорогою населеного пункту.
45-річний чоловік загинув.
Нагадаємо, що у Дергачах Харківського району вранці 14 листопада внаслідок російської атаки безпілотником постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей. Один чоловік дістав поранення, ще шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес.