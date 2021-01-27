Тупицький просить Раду розглянути питання про "блокування" роботи КСУ
Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова вжити заходів щодо виправлення ситуації з "блокуванням роботи суду співробітниками Управління державної охорони (УДО)".
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт КСУ.
У листі на шести сторінках Тупицький просить: невідкладно розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання про ситуацію, яка склалася через "незаконне втручання в діяльність суду, блокування його роботи, вплив на суддів КС і перешкоджання виконанню ними своїх обов'язків".
Також він просить вжити належних заходів для виправлення ситуації та зробити неможливим надалі використання УДО для досягнення "протиправних цілей".
Прошу ознайомити з цим зверненням лідерів парламентських фракцій і депутатських груп, - наголошує Тупицький.
Як повідомлялося, Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ. У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури.
Раніше повідомлялося, що 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.
Нагадаємо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.
29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.