Тупицький просить Раду розглянути питання про "блокування" роботи КСУ

Його лист розмістили на сайті Конституційного суду

Його лист розмістили на сайті Конституційного суду

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт КСУ.

У листі на шести сторінках Тупицький просить: невідкладно розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання про ситуацію, яка склалася через "незаконне втручання в діяльність суду, блокування його роботи, вплив на суддів КС і перешкоджання виконанню ними своїх обов'язків".

Також він просить вжити належних заходів для виправлення ситуації та зробити неможливим надалі використання УДО для досягнення "протиправних цілей".

Прошу ознайомити з цим зверненням лідерів парламентських фракцій і депутатських груп, - наголошує Тупицький.

Як повідомлялося, Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ. У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури.

Раніше повідомлялося, що 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.

Нагадаємо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.