Голову КСУ Тупицького не пустили в Конституційний суд
Співробітники Управління державної охорони відмовилися пропускати очільника Конституційного Суду України Олександра Тупицького до будівлі суду.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PavlovskyNews.
Зазначається, що, за інформацією очільниці пресслужби суду Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, співробітники УДО не пропустили на робочі місця декількох суддів КСУ, серед яких і глава Конституційного Суду Тупицький.
"За її словами, суддів не пускали спочатку на подвір'я, а зараз у саму будівлю", – уточнили автори Telegram-каналу.
Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.
29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.