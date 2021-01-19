Голову КСУ Тупицького не пустили в Конституційний суд

Також не пропустили на робочі місця і декількох інших суддів КСУ

Також не пропустили на робочі місця і декількох інших суддів КСУ

Фото: сайт КСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PavlovskyNews.

Зазначається, що, за інформацією очільниці пресслужби суду Мар'яни Гайовської-Ковбасюк, співробітники УДО не пропустили на робочі місця декількох суддів КСУ, серед яких і глава Конституційного Суду Тупицький.

"За її словами, суддів не пускали спочатку на подвір'я, а зараз у саму будівлю", – уточнили автори Telegram-каналу.

Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський відсторонив Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.