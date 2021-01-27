Зеленський відкликав закон про розгін Конституційного Суду

Документ так і не розглянули в профільному комітеті

Документ так і не розглянули в профільному комітеті

Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради свій законопроект "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства". Документ був зареєстрований під №4288.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - 27 січня проект відкликано. Таким чином, він знятий з розгляду парламенту.

Зазначено, що 29 жовтня глава держави вніс законопроект до ВР і визначив його як невідкладний. При цьому його так і не розглянули в профільному комітеті.

Що пропонував закон президента

Документ передбачав визнати неправосудним (нікчемним) рішення Конституційного суду України щодо скасування е-декларування як таке, що прийняте у приватних інтересах суддів КСУ, є свавільним та необґрунтованим.

Проект пропонував забезпечити безперервність дії норм Кримінального кодексу України, ЗУ "Про запобігання корупції" незалежно від рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20).

Підкреслимо, закон передбачав припинення повноважень складу Конституційного суду України. Документ пропонував забезпечити добір й призначення суддів КСУ у порядку, встановленому Конституцією України та ЗУ "Про Конституційний суд України".

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.