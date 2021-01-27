13:39  27 січня
Директора комунального підприємства Харкова підозрюють у привласненні мільйона гривень
10:29  27 січня
На Одесу обрушився сильний снігопад: місто паралізоване (ФОТО)
08:11  27 січня
Доба на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 118 порушень, в штабі ООС звітують лише про 5
UA | RU
UA | RU
27 січня 2021, 15:59 32

Зеленський відкликав закон про розгін Конституційного Суду

27 січня 2021, 15:59 32
Читайте также на русском языке
Документ так і не розглянули в профільному комітеті
Документ так і не розглянули в профільному комітеті
Офіс президента
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський відкликав з Верховної ради свій законопроект "Про відновлення довіри громадськості до конституційного судочинства". Документ був зареєстрований під №4288.

Як пише RegioNews, про це свідчать дані на сайті ВР.

Останній етап проходження документу - 27 січня проект відкликано. Таким чином, він знятий з розгляду парламенту.

Зазначено, що 29 жовтня глава держави вніс законопроект до ВР і визначив його як невідкладний. При цьому його так і не розглянули в профільному комітеті.

Що пропонував закон президента

Документ передбачав визнати неправосудним (нікчемним) рішення Конституційного суду України щодо скасування е-декларування як таке, що прийняте у приватних інтересах суддів КСУ, є свавільним та необґрунтованим.

Проект пропонував забезпечити безперервність дії норм Кримінального кодексу України, ЗУ "Про запобігання корупції" незалежно від рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20).

Підкреслимо, закон передбачав припинення повноважень складу Конституційного суду України. Документ пропонував забезпечити добір й призначення суддів КСУ у порядку, встановленому Конституцією України та ЗУ "Про Конституційний суд України".

Відомо, що 28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

Україна Офіс президента закон президент КСУ
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вперед до минулого із "За майбутнє". Полтава без бюджету, але з масовими звільненнями міських посадовців
"Потьомкінські села" Чернишова: як відбувається імітація "Великого будівництва"
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Олександр Костенко
Всі блоги »