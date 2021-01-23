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23 січня 2021, 16:00 4

Тупицький подав до суду на Управління держохорони

23 січня 2021, 16:00 4
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Предметом позову є "заборона вчиняти дії"
Предметом позову є "заборона вчиняти дії"
Фото з відкритих джерел
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Голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав до Окружного адмінсуду Києва на Управління державної охорони.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал Судової влади.

Відповідні документи від Тупицького надійшли 19 січня 2021 року.

Відповідач (Боржник): Управління державної охорони України, Позивач (Заявник): Тупицький Олександр Миколайович, 3-я особа: Державне бюро розслідувань, - зазначено на сайті.

Предметом позову є "заборона вчиняти дії".

У справі не призначено склад суду. Її розглядатиме суддя Ярослава Добрянська.

Як повідомлялося, Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ. У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури.

Раніше повідомлялося, що 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.

Нагадаємо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.

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