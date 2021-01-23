Тупицький подав до суду на Управління держохорони
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав до Окружного адмінсуду Києва на Управління державної охорони.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на портал Судової влади.
Відповідні документи від Тупицького надійшли 19 січня 2021 року.
Відповідач (Боржник): Управління державної охорони України, Позивач (Заявник): Тупицький Олександр Миколайович, 3-я особа: Державне бюро розслідувань, - зазначено на сайті.
Предметом позову є "заборона вчиняти дії".
У справі не призначено склад суду. Її розглядатиме суддя Ярослава Добрянська.
Як повідомлялося, Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ. У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури.
Раніше повідомлялося, що 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.
Нагадаємо, що 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.
29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці.