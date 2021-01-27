Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КСУ

Его письмо разместили на сайте Конституционного суда

Его письмо разместили на сайте Конституционного суда

Фото из открытых источников

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий просит главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять меры по исправлению ситуации с "блокированием работы суда сотрудниками Управления государственной охраны (УГО)".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт КСУ.

В письме на шести страницах Тупицкий просит: безотлагательно рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о ситуации, которая сложилась из-за "незаконного вмешательства в деятельность суда, блокирования его работы, влияния на судей КС и препятствования выполнению ими своих обязанностей".

Также он просит принять надлежащие меры для исправления ситуации и сделать невозможным в дальнейшем использование УДО для достижения противоправных целей".

Прошу ознакомить с этим обращением лидеров парламентских фракций и депутатских групп, - подчеркивает Тупицкий.

Как сообщалось, Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ. В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.

Напомним, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.