13:39  27 января
Директора коммунального предприятия Харькова подозревают в присвоении миллиона гривен
10:29  27 января
На Одессу обрушился сильный снегопад: город парализован (ФОТО)
18:07  27 января
Боевики шесть раз обстреливали украинских военных на Донбассе - штаб
UA | RU
UA | RU
27 января 2021, 19:29 26

Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КСУ

27 января 2021, 19:29 26
Читайте також українською мовою
Его письмо разместили на сайте Конституционного суда
Его письмо разместили на сайте Конституционного суда
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий просит главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять меры по исправлению ситуации с "блокированием работы суда сотрудниками Управления государственной охраны (УГО)".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт КСУ.

В письме на шести страницах Тупицкий просит: безотлагательно рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о ситуации, которая сложилась из-за "незаконного вмешательства в деятельность суда, блокирования его работы, влияния на судей КС и препятствования выполнению ими своих обязанностей".

Также он просит принять надлежащие меры для исправления ситуации и сделать невозможным в дальнейшем использование УДО для достижения противоправных целей".

Прошу ознакомить с этим обращением лидеров парламентских фракций и депутатских групп, - подчеркивает Тупицкий.

Как сообщалось, Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ. В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.

Напомним, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Верховная Рада КСУ Дмитрий Разумков охрана Александр Тупицкий
КСУ проверит конституционность медицинской реформы Супрун
27 января 2021, 18:37
Зеленский отозвал закон о разгоне Конституционного Суда
27 января 2021, 15:59
Тупицкий подал в суд на Управление госохраны
23 января 2021, 16:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Вперед к прошлому с "За майбутнє". Полтава без бюджета, но с массовыми увольнениями городских чиновников
"Потемкинские деревни" Чернышова: как происходит имитация "Большого строительства"
Все публикации »
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Александр Костенко
Все блоги »