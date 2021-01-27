Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КСУ
Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий просит главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять меры по исправлению ситуации с "блокированием работы суда сотрудниками Управления государственной охраны (УГО)".
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт КСУ.
В письме на шести страницах Тупицкий просит: безотлагательно рассмотреть в порядке осуществления парламентского контроля вопрос о ситуации, которая сложилась из-за "незаконного вмешательства в деятельность суда, блокирования его работы, влияния на судей КС и препятствования выполнению ими своих обязанностей".
Также он просит принять надлежащие меры для исправления ситуации и сделать невозможным в дальнейшем использование УДО для достижения противоправных целей".
Прошу ознакомить с этим обращением лидеров парламентских фракций и депутатских групп, - подчеркивает Тупицкий.
Как сообщалось, Тупицкий пожаловался Зеленскому на охрану, которая не пускает его в здание КСУ. В связи с этим он вместе с другими судьями написал заявления в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что 19 и 20 января главу КСУ Тупицкого не пустили в Конституционный суд.
Напомним, что 28 декабря председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.
29 декабря Зеленский устранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.