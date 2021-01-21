Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ

У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури

У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури

Фото: із відкритих джерел

Відсторонений на два місяці голова Конституційного Суду Олександр Тупицький написав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить повпливати на державну охорону, що не пускає його на роботу.

Відповідне звернення опубліковане на сайті КСУ, передає RegioNews. Тупицький стверджує, працівники УДО порушили закон і перешкоджали його службовій діяльності та інших суддів. За його словами, Указ президента від 29 грудня 2020 року не є актом, внаслідок якого "особа може втратити статус судді". Голова КСУ вказав, що 19 січня працівники УДО не допускали до адмінбудівлі суду його, а також суддів Олександра Касмініна і Володимира Мойсика. Усі входи до будівлі були перекриті невідомими особами у камуфляжній формі. Ці особи разом з працівниками УДО, які охороняють суд, перебували на території суду", - зазначив Тупицький. У зв'язку з цим Тупицький разом з іншими суддями написали заяви до прокуратури. Він просить Зеленського вплинути на ситуацію, щоб судді могли виконувати свої повноваження. Також Тупицький просить притягнути до відповідальності керівників УДО і скликати засідання РНБО з цього питання. Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка. 29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці. 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.

.