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21 січня 2021, 21:26 9

Тупицький поскаржився Зеленському на охорону, яка не пускає його в будівлю КСУ

21 січня 2021, 21:26 9
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У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури
У зв'язку з цим він разом з іншими суддями написав заяви до прокуратури
Фото: із відкритих джерел
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Відсторонений на два місяці голова Конституційного Суду Олександр Тупицький написав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому просить повпливати на державну охорону, що не пускає його на роботу.

Відповідне звернення опубліковане на сайті КСУ, передає RegioNews.

Тупицький стверджує, працівники УДО порушили закон і перешкоджали його службовій діяльності та інших суддів.

За його словами, Указ президента від 29 грудня 2020 року не є актом, внаслідок якого "особа може втратити статус судді".

Голова КСУ вказав, що 19 січня працівники УДО не допускали до адмінбудівлі суду його, а також суддів Олександра Касмініна і Володимира Мойсика.

Усі входи до будівлі були перекриті невідомими особами у камуфляжній формі. Ці особи разом з працівниками УДО, які охороняють суд, перебували на території суду", - зазначив Тупицький.

У зв'язку з цим Тупицький разом з іншими суддями написали заяви до прокуратури. Він просить Зеленського вплинути на ситуацію, щоб судді могли виконувати свої повноваження. Також Тупицький просить притягнути до відповідальності керівників УДО і скликати засідання РНБО з цього питання.

Нагадаємо, 28 грудня голові Конституційного Суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

29 грудня Зеленський усунув Тупицького від посади судді КСУ на два місяці. 19 і 20 січня голову КСУ Тупицького не пустили до Конституційного суду.

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