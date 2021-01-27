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27 січня 2021, 18:37 44

КСУ перевірить конституційність медичної реформи Супрун

27 січня 2021, 18:37 44
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Суд також розгляне положення, що дозволяють Кабміну запроваджувати карантин
Суд також розгляне положення, що дозволяють Кабміну запроваджувати карантин
Фото: flickr
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Конституційний Суд за поданням уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової перевірить відповідність основному закону деяких положень медичної реформи, яка стартувала в Україні в 2017 році.

Про це в Telegram повідомила народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря, передає RegioNews.

Конституційний Суд відкрив провадження за конституційним поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо конституційності деяких положень законодавства в сфері охорони здоров’я, зокрема і тих, які становлять собою правову підставу для запровадження Кабінетом Міністрів карантинних обмежень", — розповіла вона.

Зокрема, омбудсмен просить перевірити положення законів про медичну реформу, згідно з якими органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про припинення, реорганізацію або перепрофілювання закладів охорони здоровʼя самостійно з урахуванням плану розвитку госпітального округу.

Вона вважає, що штучне розділення єдиної мережі державних і комунальних закладів охорони здоровʼя на дві мережі заперечує конституційні основи існуючої системи охорони здоровʼя і не дозволяє належним чином забезпечити громадські та загальнодержавні інтереси при реформуванні системи охорони здоровʼя.

Крім того, у конституційному поданні зазначається, що положення законів, які надають Кабміну повноваження запроваджувати карантин, сформульовані нечітко і передбачають можливість обмеження конституційного права на охорону здоровʼя, медичну допомогу або медичне страхування.

Також Конституційний суд перевірить скасування мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоровʼя.

Нагадаємо, Зеленський наказав Раді і МОЗ розробити модель страхової медицини.

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